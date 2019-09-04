Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’ Geliştirildi
WhatsApp Web İçin ‘Karanlık Mod’...
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Meme estetiğinde bunlara dikkat
Yaşı da kurusu da şifa kaynağı
Yaşı da kurusu da şifa...
Varis tedavisini ertelemeyin
Varis tedavisini ertelemeyin

Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası

Lüleburgazda'ki eski çöplük alanında yaklaşık 300 köpeğin kaybolduğu iddia edildi. Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birimi Sorumlusu Anıl Ergin hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:51
Lüleburgaz'da 300'e yakın köpeğin kaybolduğu iddiası

Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, eski çöplük alanında yaklaşık 300 köpeğin kaybolduğu iddiasıyla ilgili Lüleburgaz Belediyesi Veterinerlik Birimi Sorumlusu Anıl Ergin hakkında görevini kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulundu.

Özer ve beraberindeki bir grup hayvansever, geçen hafta eski çöplük alanında 300 köpeğin kaybolduğu bölgede inceleme yapmak istedi. 

Bunun üzerine grup ile Anıl Ergin arasında tartışma yaşandı.


Ardından Özer ve beraberindekiler, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, Ergin hakkında "görevini kötüye kullanma" suçundan suç duyurusunda bulundu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sokak hayvanlarının sağlık ve üreme kontrolü ve hayatlarının devam ettirmelerinin yerel idarelerin sorumluluğuna verildiğini belirterek, "Veteriner hekim olmadığı halde narkotik malzemeler kullanarak hayvanları İstanbul ormanlarına atan ve bir kısmını öldüren Anıl Ergin isimli belediye personelinden şikayetçi ve davacıyız." ifadelerini kullandı. 

Ergin ise konuya ilişkin açıklama yapmayacağını bildirdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LüleburgazKöpek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da çocuğa içki içiren çifte gözaltı
Bursa'da çocuğa içki içiren çifte gözaltı
Netflix'ten 'Türkiye'de devam' açıklaması
Netflix'ten 'Türkiye'de devam' açıklaması
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim