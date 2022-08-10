Künye
Kıbrıs 28
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Baba ve oğlunun ardından bir kişi daha tutuklandı
Baba ve oğlunun ardından bir...
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Dövdükleri kişiyi odaya kilitlediler!
Kavga ettiği kişinin 4 dişini kırdı
Kavga ettiği kişinin 4 dişini...
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...

Lunaparkta facia: 1 ölü

Giresun'daki bir lunaparkta eğlence treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:58
427 Okunma
Lunaparkta facia: 1 ölü
banner48

Giresun'da lunaparkta eğlence treni raydan çıktı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düştü.

Kazada, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe (27) ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Aynı hastanede tedavi altına alınan Samet Dilekçe ve Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş'ın durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

GİRESUN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı'ya başsağlığı diledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ünlü, üzücü bir kaza sonucu ikisi emniyet mensubu, 4 kişinin yaralandığını belirterek "Doktor arkadaşlarımızın bütün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Başta Emniyet teşkilatı olmak üzere komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin sevenlerine ve ailesine başsağlığı dileyen Ünlü, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ama maalesef genç yaşta bir personelimizi kaybettik. Acımız büyük, üzgünüz. Diğer konularla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Yaralılarımızın durumu iyi, ikisi hafif yaralı. İlhan Özdemir Devlet Hastanemizde. Rahmetli komiser yardımcımızın eşi de biraz önce taburcu oldu ama maalesef bir personelimizi kaybettik."

Ünlü, idari ve adli tahkikatın devam ettiğini sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum kontrol hapı ve prezervatife zam!
Doğum kontrol hapı ve prezervatife zam!
22 Yaşındaki genç dehşet saçtı!
22 Yaşındaki genç dehşet saçtı!
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim