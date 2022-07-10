Malatya'da lunaparktaki 'gondol'dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Merkez Battalgazi ilçesindeki bir lunaparkta "gondol" adı verilen eğlence aletine binen A.K. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü.
112 Acil Sağlık ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.K. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi yaşamını yitirdi
Malatya'da lunaparkta 'gondol'dan düşen kişi öldü.
10 Temmuz 2022 Pazar 10:18
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Malatya'da lunaparktaki 'gondol'dan düşerek ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.