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Maaşlara yapılacak olan zam oranı açıklandı

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını açıkladı. Nebati, memur ve emekli maaşlarına da temmuz ayında yapılacak olan zam oranını açıkladı.

25 Haziran 2022 Cumartesi 18:33
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Maaşlara yapılacak olan zam oranı açıklandı
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Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu yıl yeni vergi olmayacağını, memur ve emekliye maaşlarına da temmuz ayında yüzde 40 zam yapılacağını açıkladı.

Nebati TBMM Plan Bütçe Komisyonunda ek bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada memur ve emekli maaş zammı oranı konusunda net rakam verdi.

Yeni vergi olmayacağını ve mevcut vergilerde de artış yapılmayacağını söyleyen Bakan, ‘'Bu yıl yeni bir vergi veya vergi artışı öngörmüyoruz. Memur maaşlarında Temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz. Emekli aylıklarındaki artışı da yüzde 40 olarak öngörüyoruz” dedi.

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