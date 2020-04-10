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Maden işçisinin coronadan ölmeden önce son sözleri

"Aklın varsa çıkma, dayanamazsın çok ıztıraplı "

10 Nisan 2020 Cuma 10:14
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Maden işçisinin coronadan ölmeden önce son sözleri

Türkiye Zonguldak'ta corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden maden işçisi Kemal Soytürk'ün (52), hastanede tedavi gördüğü sırada arkadaşına "Ölüyorum, aklın varsa çıkma" diye tavsiyede bulunduğu ortaya çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışan Kemal Soytürk, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kemal Soytürk, bugün sabah saatlerinde Kırat Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kemal Soytürk'ün tedavi gördüğü sırada arkadaşıyla WhatsApp üzerinden yaptığı konuşma sosyal medyada yayıldı. Mesajında 9 gündür hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Kemal Soytürk'ün, "Ben öldüm, ölüyorum. Konuşamıyorum artık son evresi. 9 gündür yüksek ateşle yatıyorum. Aklın varsa çıkma. Dayanamazsın çok ıstıraplı" dediği görüldü.

Kaynak: Posta

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsZonguldakTürkiye
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