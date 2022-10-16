Madencilerin son fotoğrafları ortaya çıktı

41 madencinin hayatını kaybettiği Amasra'daki maden kazası sırasında mesaide olan işçilerin son fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflardaki detaylar yürekleri dağladı. İşte haberin detayları...

TRT Haber'de yer verilen habere göre, maden işçilerinin mesaiye giderken minibüste çekildiği fotoğraf ortaya çıktı.

Onlar işlerinin başına geçtikten kısa bir süre sonra patlama oldu. Bu fotoğrafta sol tarafta bulunan Erol Bulduk, yaralı halde madenden çıkarıldı. İstanbul'da tedavi altına alınan Bulduk'un durumu kritik.

Bu kare ise son bir haftaya ait. Ne yazık ki fotoğraftaki madencilerden bazıları şehit oldu. Onlardan geriye gülümseyerek poz verdikleri bu fotoğraf kaldı.