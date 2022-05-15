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Maganda kameralara yakalandı

Düğün konvoyunun önünü keserek drift yapan trafik magandasının tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

15 Mayıs 2022 Pazar 23:19
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Maganda kameralara yakalandı

İstanbul'un Kartal ilçesi Kordonboyu Ankara Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin sürücüsü trafiğe aldırış etmeden konvoyun önünü kesti.

Ardından kendi etrafında dönerek drift yapmaya başladı.

Bir süre drift yapmaya devam eden şahıs daha sonra tehlikeli hareketlerle yoluna devam etti.

O anlar kamerada

Trafiği tehlikeye atarak korku dolu anlara neden olan trafik magandasının drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, şahsın konvoyun önünde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü.

Anahtar Kelimeler:
MagandaDriftTürkiye
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