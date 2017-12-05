Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
106423
ALTIN
157.313
DOLAR
3.8640
STERLİN
5.1876
EURO
4.5738
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Bağırsağından 27 santimlik parazit çıktı!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Kış aylarında bu ilacı kullanmayın!
Mars’a araba yollayacak!
Mars’a araba yollayacak!
Uyku, tartışmanın seyrini etkiliyor mu?
Uykusuzluk = Kavga!
Yer çekimine meydan okudu!
Yer çekimine meydan okudu!

Mahkemeden Atilla Taş hakkında yeni karar

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada tahliye edilen şarkıcı Atilla Taş, öğretmen Davut Aydın ve gazeteci Murat Aksoy'un davalardan vareste tutulmasına karar verildi.

05 Aralık 2017 Salı 17:30
Mahkemeden Atilla Taş hakkında yeni karar
banner10

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci gününe 20 tutuklu sanık ile aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.

Hürriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre, duruşmada 7 tanığı dinleyen mahkeme heyeti, daha sonra sanıkların taleplerini aldı. Sanıklar teker teker tahliye taleplerini dile getirdi. Tutuksuz sanıklar ise duruşmalardan vareste tutulmak istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Atilla Taş, Davut Aydın ve Murat Aksoy ise duruşmalardan vareste tutuldular.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Said Sefa ile Bülent Ceyhan hakkındaki yakalama kararını tekrar ederek duruşmayı 6 Şubat 2018'e erteledi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eroğlu: "Çoğu şebeke suyu damacana sulardan çok daha kaliteli"
Eroğlu: "Çoğu şebeke suyu damacana sulardan çok daha kaliteli"
Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a giden 11 kişi iltica etti
Halk Oyunları yarışması için Macaristan'a giden 11 kişi iltica etti
Ersoy: "Uçak bileti fiyatları yüzde 10 artabilir"
Ersoy: "Uçak bileti fiyatları yüzde 10 artabilir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim