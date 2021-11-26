Mahkemeden Osman Kavala kararı!

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Bir sonraki duruşma 17 Ocak 2022 günü görülecek.

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın, "15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Kavala kendi isteğiyle duruşmaya katılmadı.



Bazı tutuksuz sanıklarla avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile TİP Milletvekili Ahmet Şık, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, İsviçre, İsveç, Almanya, Belçika, Çekya, Danimarka ve İtalya'nın İstanbul başkonsolosları, Fransa'nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı, bazı ülkelerden Uluslararası Yazarlar Derneği (PEN) ile Uluslararası Af Örgütü üyeleri de izledi.