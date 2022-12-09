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Mahsur kalanlar var...

Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün dördüncü katında yangın çıktı. Binadakiler tahliye edildi. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

09 Aralık 2022 Cuma 10:47
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Mahsur kalanlar var...



İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. 

Otel bölümünün dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalanlar oldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binadakiler tahliye edildi, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Destek olmak için farklı ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi. Binaya giren itfaiye ekipleri, bina içerisinde kalan olup olmadığını kontrol ediyor.

Dumandan etkilenen bir kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

ÇIRAĞAN CADDESİ KAPATILDI

Söndürme çalışmaları nedeniyle Çırağan Caddesi trafiğe kapatıldı. Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. 

Anahtar Kelimeler:
Çırağan SarayıOtelYangınIstanbulBeşiktaş
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