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Malatya'da 5.2'lik deprem

Türkiye'de Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

04 Ağustos 2020 Salı 12:56
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Malatya'da 5.2'lik deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİ BARUŞ: ŞU ANA KADAR YANSIYAN OLUMSUZLUK YOK

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

CİVAR İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremin hissedilmesiyle birlikte çok sayıda Malatyalı ev ve iş yerlerinden sokaklara çıktı.  Bu arada, deprem, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Siirt, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

Son Güncelleme: 04.08.2020 13:44
Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
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