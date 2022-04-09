Künye
Kıbrıs 25
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden yeni gelişme...
2 kilo uyuşturucuyla yakalandılar! Mahkemeden...
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular! Yeni gelişme...
10 gramı 200 dolar!
10 gramı 200 dolar!
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek adı edileni ölümle tehdit etti
Eşiyle ilişki yaşadığını iddia ederek...
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!
Kız arkadaşının yüzüne izmarit bastı!

Malatya'da korkutan deprem

Malatya’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin 5 kilometre derinliğinde olduğunu bildirdi. Depreme ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

09 Nisan 2022 Cumartesi 18:15
49 Okunma
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02’de meydana geldi.

Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.

Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AFAD OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADIĞINI AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya’daki ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 Dakikalık yolculuk için 435 lira istedi
5 Dakikalık yolculuk için 435 lira istedi
Arsa hediyeli tencere aldı
Arsa hediyeli tencere aldı
Terk edilmiş bir bebek daha bulundu
Terk edilmiş bir bebek daha bulundu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim