Malatya'da korkutan deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Malatya’nın Pütürge ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 17.02’de meydana geldi.

Yerin 6.72 kilometre derinliğinde olan deprem, Pütürge’nin yanı sıra çevre ilçelerle kent merkezinde de hissedildi.

Sarsıntı paniğe neden olurken, depremde can ve mal kaybının olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

AFAD OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADIĞINI AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM AÇIKLAMA YAPTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Malatya’daki ardından İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."