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Malatya'da korkutan deprem!

Türkiye’nin Malatya ilinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

05 Haziran 2020 Cuma 22:37
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Malatya'da korkutan deprem!

Türkiye’nin Malatya ilinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son dakika bilgisine göre, saat 21.06'da Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Sarsıntı, civar illerden de hissedildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.

Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, “Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
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