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Malatya’da yük trenleri çarpıştı

Türkiye'de Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yük trenleri çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

13 Haziran 2020 Cumartesi 09:10
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Malatya’da yük trenleri çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

Sivas yönünden gelen kağıt yüklü tren ile karşı yönden gelen boş yük treni, kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki trenin vagonları ray çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, kurtarma ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Trenlerde görevli Sami Atalay, Yılmaz Güneş, İbrahim Halil Kaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, sıkıştıkları lokomotiflerden AFAD ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Mahmut Kaya'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Mehmet Ulutaş'a ulaşmak için de çalışmaların sürüğü bildirildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri kazanın nedenini araştırırken, iş makineleri de raydan çıkarak devrilen vagonları kaldırmak için çalışma başlattı.

Son Güncelleme: 13.06.2020 10:55
Anahtar Kelimeler:
Yük TreniKazaMalatya
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gundemtc 2020-06-13 09:32:26

burası tc mi

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