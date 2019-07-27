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Malezya İle Türkiye Arasında Charter Uçuşlar Başlayacak

27 Temmuz 2019 Cumartesi 16:48
Malezya İle Türkiye Arasında Charter Uçuşlar Başlayacak

Malezya Havayolları (MAB) ile Türk firması Dorak Holding arasında yapılan anlaşma çerçevesinde Kuala Lumpur ve İstanbul arasında ekim ayından itibaren charter uçuşların yapılacağı bildirildi.

Malezya basınındaki habere göre, MAB ile Dorak Holding, başkent Kuala Lumpur ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında bu yıl ekim-aralık döneminde haftada 3 sefer Airbus 330 tipi uçaklarla charter uçuşu düzenleme anlaşması imzaladı.

MAB İcra Kurulu Başkanı Kaptan İzham İsmail, Malezya'nın ulusal havayolu şirketi olarak, anlaşmayla Türkiye'de Malezya'yı daha fazla tanıtabileceklerini ve Malezya'ya daha fazla ziyaretçi çekmeyi umduklarını belirtti.

Türk Hava Yolları, haftanın 7 günü Kuala Lumpur'a tarifeli seferler düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya HavayollarıMalezyaTürkiyeHaber
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