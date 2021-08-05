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Manavgat'ta kaplumbağanın mucize kurtuluşu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, küle dönen ormanlık alanda ağaç kovuğuna giren kaplumbağa, mucize eseri yara almadan kurtuldu. Yapılan kontrollerin ardından kaplumbağa, güvenli bölgeye götürülerek doğaya bırakıldı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:16
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Manavgat'ta kaplumbağanın mucize kurtuluşu

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarının büyük bölümü söndürülürken, devam eden yangınları söndürme çalışmaları da sürdürülüyor.

Yerleşim yerlerini ve insan canını tehdit eden yangınlar, ormanlarda yaşayan binlerce hayvanı da olumsuz etkiledi.

AĞAÇ KOVUĞUNA GİREN KAPLUMBAĞA YANGINDAN KURTULDU

Manavgat'ta alevler arasında kalan kaplumbağa, ağaç kovuğuna girerek, yara almadan kurtuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sırasında ağaç kovuğundaki kaplumbağayı fark etti.

Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi. Görevlilerin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın alevler ve dumandan etkilenmediği belirlendi.

Ekipler, tamamen küle dönen alanda mucize eseri kurtulan kaplumbağayı güvenli alana götürüp, doğaya bıraktı.

Anahtar Kelimeler:
ManavgatYangın
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