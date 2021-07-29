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Manavgat'taki çiftliği yanan Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta başlayan ve daha sonra yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangınında eski manken Tuğba Özay'ın Manavgat'ta bulunan çiftliği de zarar gördü. Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan Özay, hastaneye kaldırıldı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 12:35
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Manavgat'taki çiftliği yanan Tuğba Özay hastaneye kaldırıldı

Antalya Manavgat'ın Yeniköy mahallesinde başlayan ve büyüyerek 4 farklı noktada gün boyu ilerleyen yangına müdahale devam ediyor. Yangının olduğu bölgede eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de hasar gördü.

Büyüyen yangının çiftliğine ulaştığını öğrenen Tuğba Özay, Manavgat'a gitmek üzere yola çıktı. Yolda, sosyal medya hesabından video paylaşan Tuğba Özay ağlayarak çiftliğinin yandığını şu sözlerle dile getirdi: 

“Yanıyoruz. Çiftliğimiz yanıyor, her yer yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum, ne olur sesimizi duyurun. Bütün devlet yetkililerine sesleniyorum, her yer yanıyor çiftliğimiz, evimiz, köyümüz…”

Tuğba Özay, bu çağrının ardından hastaneye kaldırıldığını ve felç geçirdiğini söyledi. 

Özay hastaneden görüntüsünü paylaşarak “Ben felç geçirdim arkadaşlar. Her yer yandı, her şeyimiz çiftliğimiz, evimiz her şey... Dünden beri yalvarıyorum destek istiyorum. Ben felç geçirdim kollarım hiçbir yerim tutmuyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Manavgat
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