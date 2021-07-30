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Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda!

Manavgat'ta çıkan orman yangınında yaşamını yitiren Osman-Şehri Gardaş çifti, bugün son yolcuğuna uğurlandı.

30 Temmuz 2021 Cuma 18:07
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Manavgat yangınında ölen Gardaş çiftine yürek burkan veda!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gün önce öğle saatlerinde başlayan ve devam eden yangına Karavca Mahallesi Deliormanlı mevkindeki müstakil evlerinde yakalanan 55 yaşındaki Osman Gardaş ve eşi 50 yaşındaki Şehri Gardaş, dumandan ve alevlerden etkilenerek hayatlarını kaybetti.

ÇİFTİN CENAZESİNE 3 BAKAN VE ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Bu mahallede evlenip yuva kuran Gardaş çifti için Cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Karavcasuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine;  T.C.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, siyasiler, Gardaş ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKANLAR TABUTLARI OMUZLARINDA TAŞIDI

Alana gelen bakanlar taziyelerini aile yakınlarına iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Şehri Gardaş ve Osman Gardaş çiftinin tabutlarını Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu mezarlığa kadar omuzlarında taşıdı. Aile yakınlarının defin sırasındaki feryatları yürekleri dağladı. Gözyaşları arasında toprağa verilen çiftin cenazesinin ardından protokol üyeleri bölgeden ayrıldı.

Son Güncelleme: 30.07.2021 18:10
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