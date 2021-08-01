Manavgat'taki yangında hayatını kaybeden çiftin köpekleri evin önünden ayrılmıyor

Manavgat'ta 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinin 300 metre uzağında cansız bedenlerine ulaşıldı.

Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur çiftinin, toprak yoldan köyün su deposuna kaçmak isterken burada yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Çiftin cenazeleri, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, morga götürüldü.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre çiftin köpeklerinin ise evin önünden ayrılmadığı, patilerinde ise yanık izleri olduğu görüldü. Köpeği, Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nden Ece Kocaoğlu ve Ceyhun Güven'in teslim alarak, veteriner kliniğinde tedavi ettireceği, sonrasında derneğin İstanbul'daki çiftliğine götüreceği belirtildi.

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel, Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman ve Şehri Kardaş çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş Gebece Mahallesi Güğlen Dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken devrilen arazözde yanarak hayatını kaybetmişti.