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Manavgat'taki yangında ölen orman işçisi babasını cübbesiyle uğurladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cinbaş'ın avukat olan oğlu cenazeye cübbesiyle katıldı.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 14:17
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Manavgat'taki yangında ölen orman işçisi babasını cübbesiyle uğurladı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinden dün törenle uğurlanan Cinbaş'ın cenazesi, gece saatlerinde defnedilmek üzere memleketi Çay ilçesine getirildi.

Çay Devlet Hastanesi morgundan alınan Cinbaş'ın cenazesi, evine götürülerek helallik alındı.

Burada Cinbaş'ın kız kardeşleri ve yakınları ağıt yaktı. Cinbaş'ın eşi Havva Cinbaş ile 19 yaşındaki kızı Tuba Cinbaş, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi, dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından tören için Asri Mezarlık önüne götürüldü.

Cinbaş'ın hukuk fakültesinden yeni mezun olan ve stajyer avukatlık yapan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş, cenaze törenine, avukatlık cübbesiyle katıldı.

Cinbaş'ın cenazesi, törenin ardından Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Cinbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OLAYIN GEÇMİŞİ


Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'ndeki Beloluk mevkisindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında 31 Temmuz'da arazözün yandığı bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Araştırma sonucu iki işçinin cansız bedenine ulaşılmış, yaralı iki işçi de Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Hayatını kaybeden işçilerin, İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğünden Erdal Tovka ile Manisa Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünden Yaşar Cinbaş olduğu belirlendi.

Cinbaş için dün Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Kırkağaç Orman İşletme Şefliğinde önünde tören düzenlendi.

Son Güncelleme: 02.08.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
ManavgatYaşar Cinbaş
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