Mandıra Filozofu filminin çekildiği yer küle döndü

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangına, müdahale sürüyor. Alevler, Mandıra Filozofu filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Ünlü oyuncu Arda Esen, son durumu paylaştı.



Oyuncu Arda Esen, koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Esen, "Hepimize geçmiş olsun. Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz..." dedi.



Yapımcı Birol Güven ise, "Mandıra Filozofu’nun kulubesi maalesef artık bu halde" dedi.



2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.