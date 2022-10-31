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Mangaldan 3 kişi zehirlendi

Batman'ın Gercüş ilçesinde ısınmak için evde mangal yakılması sonucu 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi. Lise öğrenci Ahmet Işık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

31 Ekim 2022 Pazartesi 13:07
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Mangaldan 3 kişi zehirlendi



Gercüş'ün Çukuryurt köyünde yaşayan Ahmet Işık (75), eşi Lütfiye (70) ile torunları Ahmet (17) yaktıkları mangalı ısınmak için eve aldı.

Lise öğrencisi Ahmet'ten haber alamayan arkadaşları eve geldiklerinde 3 kişiyi evde baygın halde buldu.

Mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Işık çifti Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, torunları Ahmet ise kentteki özel bir hastaneye sevk edildi.

Lise öğrenci Ahmet Işık'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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