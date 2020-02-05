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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 20.55 sularında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Aynı bölgede geçtiğimiz saatlerde 4.3 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmişti.

05 Şubat 2020 Çarşamba 09:29
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi’nin açıkladığı verilere göre Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 20.55’te 4.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD’a göre ise Akhisar’da 7 km derinlikte 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD’dan yapılan açıklamada “Deprem sonrası, şu ana kadar, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

Depremin çevre il ve ilçelerden de hissedildiği belirtiliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuz bir durumun bulunmadığı bildirildi.

Gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “04.02.2020 tarihinde saat 20.55’te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibariyle depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır” denildi.

BELEDİYE BAŞKANI: “CAN VE MAL KAYBI YOK”

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bugün akşam 19.47’de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki ve 20.55’de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki iki depremle ilgili son durumu açıkladı.

Depremlerde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Dutlulu şunları söyledi:

* Akhisarımızda 19.47'de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.55'te 4.8 büyüklüğünde bir depremle daha sarsıldık. Öncelikle edindiğimiz ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını halkımızın bilgisine sunarım.

* Tüm halkımıza geçmiş olsun. Bu depremlerin son olmasını diliyoruz. Evlerine gitmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlarımız için belediyemizin tüm tesislerini halkımıza açıyoruz.

* Akhisar Belediyesi Hizmet Binası, Gölet Düğün Salonu, Efendi Düğün Salonu, Belediye Meclis Salonu, İlhan Ayverdi Halk Konağı ile Acil Toplanma Alanlarımız Eski Stadyum, Gölet Konser Alanı, Necdi Şentürk Parkı açıktır. İhtiyaç olmamasını dilerim. Hepimize bir kez daha geçmiş olsun.

Anahtar Kelimeler:
ManisaDeprem
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e 2020-02-05 11:31:13

burası manisa mı akü

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