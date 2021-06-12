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Manisa'da engelli kadını taciz edenler serbest

Manisa'nın Salihli ilçesinde 20 yaşındaki zihinsel engelli genç kadının uygunsuz görüntülerini çekip sosyal medyadan yayınlayan ve cinsel saldırıda bulunan 3 sanığın tutuksuz yargılanmasına, baba Celal E.'den tepki geldi. Celal E., "Dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım" dedi.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:06
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Manisa'da engelli kadını taciz edenler serbest

Salihli'nin Mersindere Mahallesi'nde, 4 Kasım 2020'de iddiaya göre, erkek arkadaşı Uğur Ö.'nün evine giden, yüzde 50 zihinsel engelli E.E.'ye uyuşturucu madde içeren nargileden kullandırıldı.

Baygın haldeki E.E.'ye cinsel saldırıda bulunan Uğur Ö., uygunsuz görüntülerini çekip, sosyal medyadan yayınladı.

Görüntüleri eline geçiren İlkay E. (33) ile kızın akrabası Muhammet A. (22) da şantaj yaparak, E.E.'ye cinsel saldırıda bulundu. E.E.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine babası Celal A., polise giderek, şikayetçi oldu.

'BABA OLARAK YIKILDIM'

Acılı baba Celal E.

Olayın ardından kızı E.E. ile Denizli'ye yerleşen Celal E, davada 3 sanığın da tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi. Baba olay nedeniyle psikolojisi bozulan kızının intihar girişiminde bulunduğunu, hastanede yattığını söyledi.

Celal E., "Çocuğuma bunları yapanların dışarıda gezmeleri, beni rahatsız ediyor. Engelli kızımı resmen tuzağa çekip, verdikleri uyuşturucuyla iğrenç şeyler yapmışlar. Bunlar arasında 'ağabey' dediği kişi de var. Baba olarak yıkıldım. Bu kişiler dışarıda serbestçe geziyor; kızım da onlar tekrar karşısına çıkacak, diye korkuyor. Kızım geceleri rahat rahat uyuyamıyor. Hayata tutunması için çabalıyorum. Bir an olsun yalnız bırakamıyorum. Yetkililerden destek istiyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme: 12.06.2021 13:07
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