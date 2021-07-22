Manken Gizem Akbaş'a gece kulübünde feci dayak: Ölmek istemiyorum!

İstanbul Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eğlenmeye giden manken Gizem Akbaş eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından acımasızca darp edildi. Burnu kırılan mankene sosyal medya paylaşımından takip edip bulan Ayta'nın hakkında uzaklaştırma kararının olduğu öğrenildi.

Ortaköy'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Manken Gizem Akbaş bir gece kulübünde arkadaşlarıyla eğlemeye gitti. O sırada fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşımlar yaptı.

Paylaşımları gören eski erkek arkadaşı da aynı mekana gitti. Genç kadının masadan kalkıp lavaboya gittiğini gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta, bir anda Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı.

Burnu kırılan Akbaş, yere düşünce de durmayan saplantılı eski sevgili, yerde de tekmelerini sürdürdü.

AYRILIĞI KABULLENMEDİ

Sabah'a konuşan Gizem Akbaş, yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Yaklaşık bir yıl önce beni aldattığı için ayrılma kararı aldım. Bunu bir türlü kabullenmedi. Sürekli şiddete başvurdu. 'Benden ayrılamazsın' diyordu.Şikayetçi oldum, hakkında uzaklaştırma kararı çıkardım. Buna rağmen beni sosyal medya paylaşımlarımdan görüp olay günü bulunduğum mekana gelmiş. Yumrukladı. Yere düştüm, saçımdan tutup tekmeler savurmaya başladı.

UTANMADAN TATİLE GİTTİ

Acımasızca vurdu. Şikayetçi oldum. İfadesi bile alınmadan Bodrum'a tatile gitti. Ben bu acı içindeyken şimdi onun yaptığı yanına kaldı."

"EN AĞIR CEZAYI ALSIN İSTİYORUM"

"Bu yaptığının onun yanına kalmasını istemiyorum" diyen Gizem Akbaş, "Polise gidip şikayetçi oldum. Görüntüler ortada hiçbir sebep yokken karşıma çıkıp beni öldüresiye darp etti. En ağır şekilde cezalandırılsın adalet yerini bulun istiyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından olay anına ait görüntüleri de paylaşan Akbaş, "ölmek istemiyorum" ifadesini kullandı.