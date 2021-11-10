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Mansur Yavaş'ın acı günü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir süredir kanser tedavisi gören kardeşi Sabri Yavaş (56), hayatını kaybetti.

10 Kasım 2021 Çarşamba 11:38
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Mansur Yavaş'ın acı günü
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın (66), bir süredir özel hastanede kanser tedavisi gören 56 yaşındaki kardeşi Sabri Yavaş, bugün yaşamını yitirdi.

Sabri Yavaş'ın cenazesi, ikindi vakti Beypazarı ilçesindeki Cemil Ercan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Beypazarı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın, yarın Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda taziyeleri kabul edeceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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