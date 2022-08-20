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Mardin'de yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda yaralı

20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:52
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Mardin'de yaralılara müdahale eden ekibe TIR çarptı: Çok sayıda yaralı


Gaziantep’te 16 kişinin hayatını kaybettiği kazadan sonra bir acı haber de Mardin'den geldi. Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarpıp daha sonra kıraathaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gaziantep’te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin’in Derik ilçesinde meydana geldi. İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara freni boşalan başka bir TIR çarpıp daha sonra kıraathaneye daldı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

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