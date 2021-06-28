Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Evinde uyuşturucuyla yakalandı
Hırsızlıkla suçlanıyor
Hırsızlıkla suçlanıyor
Eşini ve kızını dövdü
Eşini ve kızını dövdü
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi

Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye çıktı

Meteoroloji verilerine göre, Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü.

28 Haziran 2021 Pazartesi 10:23
90 Okunma
Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye çıktı

Müsilajın etkili olduğu Marmara'da deniz suyu sıcaklıkları da yüksek seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tuzla ve Yalova'da deniz sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü.

Silivri ve Marmara Ereğlisi'nde de sıcaklık 24 derece olarak ölçüldü.

Ülke genelinde en yüksek deniz sıcaklığı 28,2 derece ile İskenderun'da ölçülürken, onu 27,5 derece ile İzmir Konak takip etti.

Anahtar Kelimeler:
Marmara DeniziMüsilaj
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dernek lokalinde engellilere dayak: 24 suç kaydı olan saldırgan serbest
Dernek lokalinde engellilere dayak: 24 suç kaydı olan saldırgan serbest
Bodrum'da 200 TL'ye kadar çıkan lahmacun fiyatlarına tepki: 'Gaziantep'te 10 liraya satıyoruz'
Bodrum'da 200 TL'ye kadar çıkan lahmacun fiyatlarına tepki: 'Gaziantep'te 10 liraya satıyoruz'
3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü: 'Koronavirüs bile olmadım, sizde hastalık var, bende yok'
3 padişah, 12 Cumhurbaşkanı gördü: 'Koronavirüs bile olmadım, sizde hastalık var, bende yok'
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim