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Marmara'da yeni bir müsilaj yoğunluğu beklenmiyor

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Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum yaptığı açıklamada Marmara'da müsilaj sıkıntısının yeniden beklenmediğini belirtti.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:24
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Marmara'da yeni bir müsilaj yoğunluğu beklenmiyor

Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık yiyebilirler" dedi.

"Bilim insanlarımıza göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu beklenmiyor" diyen Kurum, "İlk 20 metre derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yüzeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı" diye konuştu.

 Bakan Kurum, "Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men ettik" ifadesini kullandı.

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