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Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:55
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Marmaris açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 19,75 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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