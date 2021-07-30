Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını bıçakladı
Yemek yüzünden çıkan kavgada arkadaşını...
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Adam kaçırıp öldüresiye dövdüler
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti
Çamaşır yıkama kavgası kanlı bitti

Marmaris'te İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti!

Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar ile mücadele devam ederken Marmaris'ten gelen acı haber yürekleri dağladı. 25 yaşındaki Şahin Akdemir, motosikletiyle itfaiyecilere su taşırken hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:42
376 Okunma
Marmaris'te İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti!

Marmaris'te çıkan yangından acı haber geldi. 25 yaşındaki Şahin Akdemir, orman yangınına gönüllü olarak yardım eden ve motosikletiyle itfaiye ekiplerine içme suyu taşıyan Akdemir, bölgeden ayrılırken kaza yaptı. Alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir, hayatını kaybetti.

Akdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise yürekleri dağladı. Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin…” ifadelerini kullandı.

Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
MarmarisŞahin AkdemirYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kuzey Irak'a hava harekatı: '40'a yakın hedef imha edildi'
Kuzey Irak'a hava harekatı: '40'a yakın hedef imha edildi'
Arıyla romatizma tedavisi öldürdü
Arıyla romatizma tedavisi öldürdü
Orman yangını çıkarmak isteyen 2 terörist yakalandı
Orman yangını çıkarmak isteyen 2 terörist yakalandı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim