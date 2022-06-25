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Marmaris'teki yangın kontrol altında!

Marmaris'te 21 Haziran'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 10:29
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Marmaris'teki yangın kontrol altında!
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Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını dün kontrol altına alınabildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirterek, "72 saat dolmadan söndürme çalışmaları tamamlanmış oldu" dedi.

Kirişci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Bakan Kirişci, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını ifade eden Kirişci, "Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum." dedi.

"4 Bin 500 hektar alan zarar gördü"

Yangında ne kadarlık bir alanın zarar gördüğü yönündeki soruya ilişkin Bakan Kirişci şunları söyledi:

"Yukarıdan yapılan incelemelerde net olarak yanmış, burası tamamen yanmıştır denilen yerlerin dışında kısmen yanmış, içinde yanmamış bölümlerin olduğu alanlar var, 4 bin 500 hektar diyebiliriz. Geçen yıl Muğla'da yanan alan, 50 bin 500 hektarlık bir alan yanmıştı. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu. Bu geceyi de rahat atlatacağımızı ifade edecek olursak biz aslında 72 saatten çok çok önce bu çalışmayı da tamamlamış olduk. Burada kara gücü dediğimiz Orman Genel Müdürlüğümüzün çalışanları olmak üzere jandarmamız, polisimiz, akredite olmuş bütün STK'larımız, kendini bu işe adamış kardeşlerimiz hep birlikte alın ve akıl teri dökerek bu işin üstesinden geldik diye ümit ediyorum."

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise dün geceye göre yangının bugün 1 metre bile ilerlemediğini ifade etti.

Ekiplerin sahada soğutma çalışması yaptığını aktaran Karacabey, aksilik olmadığı takdirde sabahleyin daha iyi bir sonucu ifade edebileceklerini kaydetti.

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