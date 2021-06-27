Marmaris'in ciğerleri yanıyor: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 10.30'da çıkan yangına 10.40'ta ekipler müdahale etmeye başladı. Alevler kısa sürede yayıldı. Yoğun duman ilçe merkezine kadar ulaştı.

EKİPLER SAHADA

Yangına 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 35 arazöz ile müdahale ediliyor. Sarp arazi, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Ekipler, yangın bölgesine yakın yol ve yerleşim alanlarında da önlem aldı.

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİYOR"

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, "Yerleşim yerlerini tehdit etme durumu yok" açıklamasını yaptı.