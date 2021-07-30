Marmaris'te İtfaiyecilere yardım eden Şahin Akdemir hayatını kaybetti!

Marmaris'te çıkan yangından acı haber geldi. 25 yaşındaki Şahin Akdemir, orman yangınına gönüllü olarak yardım eden ve motosikletiyle itfaiye ekiplerine içme suyu taşıyan Akdemir, bölgeden ayrılırken kaza yaptı. Alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir, hayatını kaybetti.



Akdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ise yürekleri dağladı. Akdemir, “Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin…” ifadelerini kullandı.



Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.