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Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Orman Genel Müdürlüğü, yangına müdahale eden bir personelin şehit olduğunu duyurdu.

27 Haziran 2021 Pazar 18:04
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Marmaris'teki orman yangını kontrol altında

İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopterin yanı sıra çevre illerden gelen 7 helikopter, arazözler, dozerler, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

''BİR PERSONELİMİZ ŞEHİT OLDU''

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), yangına müdahale eden bir personelin şehit olduğunu duyurdu.

OGM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir acı yaşıyoruz, şehidimiz var. Marmaris İçmeler'de orman yangınında bir kahraman personelimiz şehit oldu. Yaşadığımız acının tarifi yok'' denildi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 328 personelin görev yaptığı yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Pakdemirli, "Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler söyleniyor. 'Yine buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Ben bunları söyleyenleri bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildikleri gibi yapsın. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangın devam ederken yaptığı açıklamada bölgede etkili olan rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu arada her noktadan görülebilen duman, ilçenin üzerinde tabaka oluşturdu. İlçe sakinlerinin yanı sıra plajlardaki yerli ve yabancı turistler, söndürme çalışmalarını kaygıyla izledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da hayatını kaybeden işçinin, Beldibi Yangın Söndürme ekibinde görevli Görkem Hasdemir (38) olduğu belirtildi.

Görkem Hasdemir'in yangına ilk müdahale eden 6 kişilik ekipte görevli olduğu aktarılan açıklamada, rüzgarın ters dönmesiyle işçilerin alevler arasında kaldıkları vurgulandı.

Açıklamada, bölgeden 5 işçinin kaçmayı başardığı, Hasdemir'in alevlerin arasından çıkamadığı bildirildi. Hasdemir'in evli ve iki çocuk babası olduğu kaydedildi.

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 2

Marmaris'teki orman yangını kontrol altında - 5

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:59
Anahtar Kelimeler:
Marmaris
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