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Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu

Marmaris'te bir orman işçisinin hayatını kaybetmesine neden olan orman yangınının enerji nakil hatlarından çıktığı tespit edildi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 17:19
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Marmaris'teki orman yangınının nedeni belli oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçici orman işçisi Görkem Hasdemir’in görev şehidi olduğu, 100 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı belirlendi.

Marmaris- İçmeler karayolu Turban mevkii Pamucak Tepesi'ndeki kızıl çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 27 Haziran günü saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.

Otel ve polis lojmanının bulunduğu alanın yakınında çıkan yangına Muğla ve çevre şehirlerden gelen 11 helikopter, 78 arozöz, 7 dozer, 20 su tankeri, itfaiye, zabıta, jandarma, polis, AFAD, AKUT ekipleri ile UMKE tarafından müdahale edildi.

Helikopter, ters rüzgarın bulunduğu sarp tepede 320 sorti yapıp, alevlere 9 bin 600 ton su boşalttı. Marmarisliler, tatilci ve turistlerin plaj ile balkonlarından korkuyla izlediği yangın, 8.5 saatte kontrol altına alındı.

Yangında, evli ve 2 çocuk babası geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (34) görev şehidi oldu. Motosikletli yunus timinde görevli 1 polis memuru ve 2 orman işçisi de hafif yaralandı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi atandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 17 görgü tanığının ifadesini aldı. 6 gün süren bilirkişi incelemesi sonucu; yangının, enerji nakil hatlarından çıktığı raporu edilerek Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunuldu.

Son Güncelleme: 04.07.2021 00:13
Anahtar Kelimeler:
MarmarisOrman Yangını
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