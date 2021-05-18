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Masada 4 konu var!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

18 Mayıs 2021 Salı 18:49
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Masada 4 konu var!

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesi saat 17.14'te başladı. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

İki lider bundan önce 15 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iftarda bir araya gelmişti ve sonrasında mayıs ayının hemen başında Bahçeli Anayasa taslağını kamuoyuyla paylaşmıştı. A Haber'den alınan bilgilere göre,bu taslak AK Parti'ye de sunuldu. AK Parti'nin de taslağı hazırlık aşamasında ama henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Erdoğan ve Bahçeli, söz konusu Anayasa taslağını görüştü. Alınan bilgilere göre, hazırlıklar tamamlandıktan sonra STK'larla, iş çevreleriyle ayrıntılı bir değerlendirme yapılacak.

"TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDEYDİ"

Masadaki konuların yalnızca anayasa olmadığını bildirilirken, bunun dışında önemli gündem maddelerinden bir tanesinin de terörle mücadele ve dış politika olduğu ifade edildi.

Öte yandan iki lider, İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırıları da ele aldı.

Son Güncelleme: 18.05.2021 18:52
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliÇankaya KöşküCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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