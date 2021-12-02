Maske uyarısı yapan market çalışanlarına silah çekti

İstanbul'un Maltepe ilçesi Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markete maskesiz giren O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı.



Çıkan tartışmada iddiaya göre O.K. belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu.



Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi.

Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin O.K., olduğunu tespit etti.



41 AYRI SUÇTAN KAYDI ÇIKTI



Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi.



O.K.'nın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli O.K.’nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.