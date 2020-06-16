Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Sayin Koca bu is halkimizin SOSYAL SORUMLULUGU uzerine kalmissa ayvayi yedik demektir. Bu halk boyle seylerden anlamaz burasi Almanya degil. Ancak kati kurallar , sokaga cikma yasaklari kapanmalar ise yarar onun disinda pek birsey ise yaramaz malesef bu toplumda.