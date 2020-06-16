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"Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım "

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.

16 Haziran 2020 Salı 11:57
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"Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım "

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı maske uyarısında bulunarak, "Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede, maske, sosyal sorumluluğumuz. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım. Maskesiz dolaşanları, maske takıyormuş gibi yapanları uygun dille uyaralım. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz" ifadelerini kullandı.  

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaKoronavirüsCoronavirüsMaske
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Ahmet 2020-06-16 12:10:13

Sayin Koca bu is halkimizin SOSYAL SORUMLULUGU uzerine kalmissa ayvayi yedik demektir. Bu halk boyle seylerden anlamaz burasi Almanya degil. Ancak kati kurallar , sokaga cikma yasaklari kapanmalar ise yarar onun disinda pek birsey ise yaramaz malesef bu toplumda.

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