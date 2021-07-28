Maskesiz kadınlar matinesine büyük tepki...

Son dönemde yaşanan maske ve sosyal mesafe zafiyeti, aşı ihmali ve karşıtlığıyla birleşti. Aşılarını olmayan veya tamamlamayanların, Türkiye'de de AVM'ler ile sosyal ve kültürel mekanlara alınmaması konuşuluyor.

Gençler arasında, aşı süreçlerini tamamlamayanların üniversitelere alınmaması da tartışılıyor. Tüm bunlar tartışılırken ünlü bir müzik grubu Bursa'da bir mekanda düzenlediği kadınlar matinesinde bulunanlar maskesiz ve sosyal mesafeye uymayan bir şekilde görüntülendi.

Müzisyenlerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımında, “Bursa Kadınlar Matinemiz'de, yine full'dük. 1000 kişilik mekanlar, bize yetmiyor. Kapıdan geri dönenler de, kusura bakmasın” şeklindeki ifadeleri de dikkat çekti.

Pistte üst üste adım atacak yer bırakmayan kadınların görüntüleri sosyal medyada da tepkiye yol açtı.