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“Mavi Balina” Oyunu Yine Hortladı!

Hatay’da pencerenin kenarında bulunan oyuncağına uzanırken dengesini kaybederek öldüğü iddia edilen 12 yaşındaki çocuğun "Mavi Balina" oyunu kurbanı olduğu ortaya çıktı. Baba Kemal Sürmeli, oğlunun düşmediğini oynadığı bir oyun dolayısıyla intihar ettiğini söyledi.

30 Aralık 2018 Pazar 15:45
“Mavi Balina” Oyunu Yine Hortladı!

Hatay'ın Defne ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde 12 yaşındaki Nizamettin Sürmeli'nin babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı 'Mavi Balina' oyununun etkisinde kalarak intihar ettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Sürmeli, oğlunun eceliyle ölmediğini ve ailelerin manevi açıdan da çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini belirtti.

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Oğlunu hiçbir zaman unutmayacağını ifade eden Baba Sürmeli, "Canımın içi, oğlum, paşam, seni son nefesime kadar unutmayacağım. Her zaman kalbimde olacaksın. Benim oğlum gitti, başka oğullarımız gitmesin lütfen herkes kendini biraz silksin ve ailesini çoluk çocuğuna bir baksın. Sadece maddiyat yetmez çocuklarımıza maneviyat ile yaklaşalım benim oğlum eceliyle ölmedi kendini 5. kattan aşağı attı bunun ne demek olduğunu bilen ailesiyle çocuklarıyla bir ilgilensin hiç kimse başıma gelmez demesin çünkü bu yeryüzünde en son başına böyle bir şey gelecek kişi kendim sanıyordum. Paşam canım oğlum seni çok seviyorum ve daima kalbimizde yaşayacaksın” ifadelerini kullandı.

Kemal Sürmeli, oğlunun intihar etmeden önce bıraktığı notta, "Sizleri çok seviyorum" yazdığını belirtti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Mavi BalinaOyunHatayHaber
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