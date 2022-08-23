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Maymun çiçeği vaka sayısı 11'e yükseldi

Türkiye'de maymun çiçeği vakasında artış yaşandı. Vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bir pandemiye dönüşeceğine inanmıyoruz'' dedi. Bakan Koca, geçtiğimiz haftalarda yeniden pik noktasına çıkan Covid vakalarının ise düşüşe geçtiğini söyledi. Koca, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti.

23 Ağustos 2022 Salı 11:29
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Maymun çiçeği vaka sayısı 11'e yükseldi


Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Türkiye'deki vaka sayısında da artış var.

''MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKA SAYISI 11 OLDU''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği vaka sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı.

''BİR PANDEMİYE DÖNÜŞECEĞİNE İNANMIYORUZ''

Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, şöyle konuştu:

''11 vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi. Sorun olmayacak. Maymun çiçeği hastalığı aynı ortamda daha yakın, daha uzun süreli kalma ile bulaşan bir hastalık. Türkiye için ne pandemi ne de endemi olacağına asla inanmıyoruz.''

''CORONA VİRÜS VAKALARINDA AZALMA BEKLİYORUZ''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yeniden pik noktasına çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının ise düşüşe geçtiğini söyledi.

Covid salgınında son haftalarda günlük 60 bini geçen rakamların görüldüğüne dikkat çeken Bakan Koca, rakamların on binlere indiğini söyledi.

Hastane ve yoğun bakım yatışlarının da azaldığını belirten Koca, "Tahminen kasım-aralık gibi yeniden bir çıkış olabilir. Mevsimsel gripten pek farklı seyretmeyecek" ifadelerini kullandı.

''EĞİTİMİ AKSATACAK BİR DURUM YOK''

Bakan Koca, okulların açılmasıyla vakalarda artış olabileceğini ancak eğitimin aksamayacağını belirtti.

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