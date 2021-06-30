Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
Ayrı yaşadığı eşini tehdit etti
8 ay hapis cezası
8 ay hapis cezası
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı

MEB LGS sonuçlarını açıkladı

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 6 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları http://sonuc.meb.gov.tr/" adresinden açıklandı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 09:15
28 Okunma
MEB LGS sonuçlarını açıkladı

Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçlarını açıkladı. 

6 Haziran'daki sınavın sonucu http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinde duyuruldu. 

1 milyon 38 bin 492 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

LGS kapsamındaki merkezi sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

2021 LGS'DE SORU İPTALİ YOK

LGS kapsamındaki merkezi sınavda öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

97 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

KIZ ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

ANNE BABA EĞİTİM DÜZEYİ YÜKSEK ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi.

Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
LGS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisini döven gence tekme tokat dayak
Sevgilisini döven gence tekme tokat dayak
Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
Bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Tutuklanmasını istiyorum, serbest kalırsa beni öldürecek
Bardak ve meyve bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Tutuklanmasını istiyorum, serbest kalırsa beni öldürecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim