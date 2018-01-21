Medya temsilcileri ile görüştü

TC Başbakanı Binali Yıldırım'ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantı sona erdi.

Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ana gündem maddesinin, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/YPG-PYD ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" olduğu öğrenildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.