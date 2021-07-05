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Mehmet Aydın'ın Emniyet'te ifadesinin alınmasına başlandı

"Tosuncuk" lakabıyla bilinen Çiftlik Bank kurucusuna 60 sayfa soru hazırlandı.

05 Temmuz 2021 Pazartesi 23:25
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Mehmet Aydın'ın Emniyet'te ifadesinin alınmasına başlandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan Aydın'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Türkiye'nin talebi üzerine Brezilya'dan sınır dışı edilen ve 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakabıyla tanınan Aydın'ın yurda yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfalık evraklar, polis ekiplerince incelenip müfettiş raporları ile karşılaştırılmıştı.

Soruşturma için oluşturulan özel ekip tarafından, Aydın'a sorulmak üzere hazırlanan yaklaşık 60 sayfalık soruların da bulunduğu ifade alma işleminin başladığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Tosuncuk
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