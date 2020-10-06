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Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık yorumu: Düşündüğümüzden yakınız

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyhan, DSÖ'nün corona virüsün dünyada her 10 kişiden birine bulaştığına yönelik açıklamasını yorumladı, "Toplumsal bağışıklığa düşündüğümüzden daha yakın olabiliriz" dedi.

06 Ekim 2020 Salı 11:24
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Mehmet Ceyhan'dan toplumsal bağışıklık yorumu: Düşündüğümüzden yakınız

Resmi verilere göre dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 35 milyonun üzerinde. Ancak uzmanlar, gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden de bu yönde bir açıklama yapıldı. DSÖ Acil Programlar Direktörü Mike Ryan dünyada her 10 kişiden birinin virüse yakalanmış olabileceğini belirtti.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bunun kötü bir durum olmadığını belirtti.

Ceyhan, "Dünya’da saptanan vakaların en az 10 katı kadar virus pozitif kişi var dediğim zaman, bazan kötü bir şeyden bahsettiğim sanılıyor" dedi.

DSÖ'nün saptanan vakaların 20 katı kadar enfekte olduğunu hesapladığının altını çizen Ceyhan, "Oysa bu vakalar belirtisiz veya hafif seyrettiği için, aslında sayı ne kadar yüksekse, toplumsal bağışıklığa o kadar yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DSÖ: Corona virüs dünya nüfusunun yüzde 10'una bulaştı

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