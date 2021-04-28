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Melek İpek hayallerini anlattı

Antalya'da işkenceci eşini öldüren ve 108 gün sonra ceza almadan tahliye olan Melek İpek, özgür ilk gecesini kızlarıyla birlikte uyuyarak geçirdi. "En çok kızlarımın kokusunu özlemişim" diyen Melek İpek, "Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan Tıp Fakültesine girmek için sınavlara hazırlanacağım. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş" diye konuştu.

28 Nisan 2021 Çarşamba 10:04
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Melek İpek hayallerini anlattı

Antalya'da, geçen 8 Ocak'ta kendisine evlerinde kelepçeli çıplak işkence yapan 36 yaşındaki eşi Ramazan İpek'i av tüfeği ile vuran 31 yaşındaki Melek İpek, önceki günkü duruşmada, TCK 27 / 2 maddesi uyarınca "Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez" hükmü gereğinde tahliye edildi.

108 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Melek İpek, ilk geceyi kızları C.D.İ. (9) ve İ.N.İ. (7) ile hasret gidererek geçirdi. 

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'e konuşan İpek, "Şuan kendimi rüyada gibi hissediyorum. Cezaevinde hep kızlarım, kardeşlerim, anne ve babamım özlemi çektim. Ama en çok kızlarımın kokusunu özlemişim. Allah hiçbir anneye evlat özlemi yaşatmasın. Özgürlüğüme kavuştuktan sonraki ilk gecemi, kızlarımla birlikte geçirdim.

Sabah ailece kahvaltı yapmak inanılmaz bir mutluluk verdi. Cezaevinde hep içimde beraat edeceğime dair umut vardı. Avukatım Ahmet Onaran çok ama çok çalıştı. Ona nasıl teşekkür etsem hakkını ödeyemem. Derin ve sonsuz nefes almak, gökyüzünü doyasıya seyretmek, sonsuzluğa bakmak. Hepsi güzelmiş" dedi.

"ÜNİVERSİTEYE HAZIRLANACAĞIM"

Melek İpek, "Kayıp yıllarımı geri getirme şansım yok ama yarınlar için çalışacağım. Hayalim olan ve yarım bırakmak zorunda kaldığım üniversiteye yeniden girmek için sınavlara hazırlanacağım. En büyük hayalimde Tıp Fakültesi'ne girmekti. Kazanmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Bundan sonraki hayatımdaki önceliğim iki kızımın eğitimi" sözlerini kullandı. 

İpek, "Artık hem kendim hem de kızlarım için çalışacağım. Hayat ileriye doğru akar geriye doğru anlaşılır. Çok acı çektim. Böyle olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ancak ileriye bakmak zorundayım. Başta ailem, Tüm Türkiye bana destek oldu. Herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Melek İpek
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