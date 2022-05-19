Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularına yanıt verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşı hedef alan Melih Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" açıklamasını yaptı. Ayrıca Gökçek, Yavaş'ın kendi sesinden yalan söylediğini ispat edeceğini söyledi.

Mansur Yavaş ile ilgili elinde belgeler bulunduğunu iddia eden Gökçek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek" dedi.

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Açıklamasının devamında Gökçek, "Sizin programınızda ben bant gösteremiyorum. Ben başka bir televizyon programında Mansur Yavaş'ın yaptığı icraatlarla ilgili bantları göstereceğim. Yalan söylediğini birebir kendi sesinden ispat edeceğim. Millet görünce bunu böyle diyecek" diye konuştu.

"Mansur Yavaş mı Melih Gökçek mi yolsuzluk yaptı diye anket yapılsa sonuç ne çıkar?" sorusuyla ilgili Gökçek, "Melih Gökçek çıkar. Sebebi de Mansur Yavaş'ın sosyal medyada yaptığı kampanya. Gece gündüz kampanya yapıyor" açıklamasını yaptı.