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Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, attığı tweetlerle gündem olmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta iki farklı dönemde top koşturan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın seneler önce photoshop ile yapılmış fotoğrafını paylaşan Melih Gökçek; 'Somali'den gelip Türk vatandaşı olan Abu Bakeroğlu şehit oldu' dedi. Gökçek bu tweeti kısa süre içinde sildi.

18 Ağustos 2022 Perşembe 09:34
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Melih Gökçek'ten tarihi bir gaf daha!


Melih Gökçek, eski Beşiktaşlı yıldız Aboubakar'ı Türk askeri yaptı! Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek; yaptığı paylaşımla TT listesine girdi. Son olarak Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük payı olan Aboubakar'ın photoshop ile yapılmış fotoğrafını 'Türk vatandaşı' diye paylaşan Gökçek daha sonra danışmanını suçladı.

MELİH GÖKÇEK'İN ABOUBAKAR PAYLAŞIMI OLAY OLDU! 'SOMALİ'DEN GELDİ TÜRK VATANDAŞI OLDU'

Paylaşımına 'Bak Türkiye' notuyla başlayan Melih Gökçek; 'Somali'den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK'lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu. Mekanın cennet olsun. Yabancı düşmanlığı yapan hainlere ibret olsun' ifadelerini kullandı.

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TWEETİ KISA SÜRE SONRA SİLDİ DANIŞMANINI SUÇLADI

İbrahim Melih Gökçek; tweeti attıktan sonra gelen yorumların üzerine bir yanlış anlaşılma olduğunu danışmanının kendisine yanlış bilgi verdiğini ifade ederek Aboubakar tweetini sildi.

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Kariyerini Al-Nassr takımında sürdüren Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın son şampiyonluğunda takımın önemli isimlerinden biri olmuştu. Süper Lig'de toplam 53 maça çıkan Aboubakar, 27 kez gol sevinci yaşadı. Beşiktaş taraftarı Kamerunlu yıldızı çok sevmiş ve adına şarkılar yazmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melih Gökçek
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