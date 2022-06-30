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Memet Gezer Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen uyuşturucu baronu Memet Gezer'in, tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

30 Haziran 2022 Perşembe 09:57
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Memet Gezer Türkiye'ye getirildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer'in tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in ifadesinde, saldırının talimatını aldığını belirttiği Memet Gezer, uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye getirildi.

Gezer'in, ABD'de bulunduğu bilgisini alan İnterpol Europol Daire Başkanlığı, ABD'li yetkililer ile yürütülen çalışmalar sonucunda, Gezer'in sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kaldı.

ABD'li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen Gezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanından teslim alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu Gezer, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

REYHANLI SALDIRISINDA 53 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013’te gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

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